البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين وفاق سطيف وفورتون في دوري ابطال افريقيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة وفاق سطيف وفورتون في إياب الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021.

تتجه الأنظار الى ملعب 8 مايو 1945 بمدينة سطيف الجزائرية لمشاهدة لقاء هام ومرتقب بين وفاق سطيف وضيفه الجامبي فوزتون في إياب الدوري التمهيدي الاول ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

تنطلق صافرة بداية مباراة وفاق سطيف وفورتون في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة وفاق سطيف وفوزتون في دوري ابطال افريقيا على القناة الجزائرية الأرضية، كما ينقل اللقاء على القناة الوطنية الامازيغية.

وتبدو مهمة نسور الهضاب اليوم صعبة بعد ان تعرض الفريق لهزيمة ثقيلة في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب الاستقلال بجامبيا، وسيسعي وفاق سطيف الى استغلال عامل الأرض والدخول في اجواء المباراة سريعاً وتسجيل هدف مبكر.

جدير بالذكر ان وفاق سطيف الجزائري لم ينجح في التأهل الى بطولة دوري ابطال افريقيا الموسم الماضي، حيث كانت اخر مشاركات الفريق الجزائري بالبطولة فى موسم 2018 الذى تم اقصاءه منه فى الدور نصف النهائي امام نادي الاهلي المصري.

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