البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في دوري ابطال افريقيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في إياب الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021.

يستضيف الاتحاد الليبي نظيره كمكم زانزيبار الزنجباري في إياب الدور التمهيدي الاول ببطولة دوري ابطال افريقيا على ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية.

تنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في تمام الساعة 18:00 بتوقيت مصر، 19:00 بتوقيت السعودية، 16:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الاتحاد الليبي وكمكم زانزيبار في دوري ابطال افريقيا على القناة الرياضية الليبية، كما ينقل موقع الخليج 365 بث مباشر لآحداث اللقاء.

يدخل الاتحاد الليبي المباراة بمعنويات عالية بعد ان حقق فوزاً ثميناً في لقاء الذهاب امام ضيفه كمكم زانزيبار بثنائية معاذ عيسي وربيع شادي.

وسيسعي اليوم زعيم وعميد الأندية الليبية بقيادة مدربه الايطالي “جوزيبي سانينو” الى تحقيق مشاركة مميزة في بطولة دوري أبطال أفريقيا والتقدم في هذه المنافسة القارية.

كان فريق الاتحاد قد تعاقد مع عدد من الأسماء المميزة خلال الميركاتو الصيفي 2021، منهم الظهير الدولي محمد المنير والمدافع الدولي سند الورفلي والصاعد فرج غيدان.

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