شكرا لقرائتكم خبر عن فريق مانشستر يونايتد يفوز على مضيفه ويستهام 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 19 سبتمبر 2021

فاز فريق مانشستر يونايتد على مضيفه ويستهام 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز برايتون على ليستر سيتي 2 / 1.



وتقدم ويستهام في الدقيقة 30 بهدف جاء من تصويبة لسعيد بن رحلة اصطدمت بقدم رافاييل فاران وتعادل مانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو في الدقيقة 35، قبل أن يسجل جيسي لينجارد هدف الفوز في الدقيقة 82.

وأهدر مارك نوبل لاعب ويستهام ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف ليفربول، فيما توقف رصيد ويستهام عند ثماني نقاط في المركز الثامن.

وجاءت بداية المباراة سريعة وسرعان ما فرض مانشستر يونايتد سيطرته على مجريات اللقاء وبادر بشن هجمات متتالية بحثا عن تسجيل هدف مبكر، في المقابل تراجع ويستهام لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ولم تشهد العشرين دقيقة الأولى أي خطورة حقيقية على المرميين باستثناء بعض الكرات العرضية التي تعامل معها المدافعون والتسديدات التي كانت بعيدة عن المرمى.

وجاءت أولى الفرص الخطيرة في اللقاء في الدقيقة 21 من نصيب فريق ويستهام عندما لعبت كرة عرضية أبعدها الدفاع لتصل إلى جارود بوين الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس ديفيد دي خيا لترتد إلى توماس سوتشيك الذي قابلها بتسديدة قوية بعيدة عن المرمى.

ورد مانشستر يونايتد في الدقيقة 27 عندما لعبت ركلة ركنية إلى داخل منطقة جزاء ويستهام أبعدها الدفاع لترتد إلى برونو فيرنانديز على يسار منطقة الجزاء ليسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيسر.

وشهدت الدقيقة 30 تسجيل ويستهام لهدف التقدم عندما سدد سعيد بن رحمة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتصطدم برافاييل فاران وتغير اتجاهها قبل أن تعانق الشباك.

لم يستمر تقدم ويستهام طويلا حيث تمكن كريستيانو رونالدو من تعديل النتيجة في الدقيقة 35 عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها رونالدو بتسديدة قوية تصدى لها الحارس لوكاس فابيانسكي لترتد إلى رونالدو مرة أخرى ليضعها إلى داخل المرمى.

وكاد رونالدو أن يسجل الهدف الثاني له ولمانشستر يونايتد في الدقيقة 41 عندما استلم تمريرة بينية داخل منطقة جزاء ويستهام من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها فابيانسكي على مرتين.

ورد ويستهام في الدقيقة التالية عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر قابلها نيكولا فلاسيتش بتسديدة قوية لكنها علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

ومر الوقت المتبقي من الشوط الأول بدون جديد قبل أن يطلق الحكم صافرة نهايته بالتعادل 1/1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني، وبالتحديد في الدقيقة 46 أهدر رونالدو فرصة تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد عندما انفرد بالحارس فابيانسكي من الناحية اليسرى وسدد كرة أرضية قوية لمسها الحارس وحولها لركلة ركنية لم تستغل.

بعد تلك الهجمة كثف مانشستر يونايتد من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف ثان ولكنه فشل في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى ويستهام، الذي تراجع لاعبوه لوسط ملعبهم واعتمدوا على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أماهم الفرصة ولكنه فشلوا أيضا في تشكيل خطورة حقيقية على مرمى مانشستر يونايتد لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وبمرور الوقت دخل ويستهام في أجواء المباراة الهجومية وبادل مانشستر يونايتد للهجمات ليصبح اللعب سجالا بينهما ولكن دون خطورة حقيقية على المرميين.

وظل الوضع على ماهو عليه حتى جاءت الدقيقة 89 والتي شهدت تسجيل جيسي لينجارد لهدف التقدم لمانشستر يونايتد عندما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد احتسب الحكم ركلة جزاء لويستهام عندما مرر أندريه يارمولينكو كرة عرضية لتصطدم بيد لوك شاو مدافع مانشستر يونايتد داخل منطقة الجزاء.

وسدد مارك نوبل ركلة الجزاء لكن ديفيد دي خيا تألق وتصدى لها ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز مانشستر يونايتد 2 / 1.

وعلى ملعب فالمر، فاز برايتون على ليستر سيتي 2 / 1.

وسجل هدفي برايتون نيال موباي في الدقيقة 35 من ركلة جزاء وداني ويلبيك في الدقيقة 50، فيما سجل هدف ليستر سيتي جيمي فاردي في الدقيقة 61.

ورفع برايتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد ليستر سيتي عند ست نقاط في المركز الثاني عشر.