الامارات | كلوب يدخل على خط الاحتفال الجنوني لمحمد صلاح.. "خلع قميصه 3 مرات"

شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يدخل على خط الاحتفال الجنوني لمحمد صلاح.. "خلع قميصه 3 مرات" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حالة من الجدل والكثير من التفسيرات المختلفة لا تزال تسيطر على الوسط الرياضي العالمي بسبب الاحتفال المبالغ فيه والذي وصف بالمجنون الذي قام به نجم الكرة المصرية وهداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، عقب تسجيله الهدف الثاني لفريقه في مباراة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي أمس السبت والتي انتهت بفوز ليفربول 3- صفر.

وعلق الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على احتفال محمد صلاح، الذي قام بخلع قميصه وسط فرحة غير طبيعية من قبل اللاعب والجمهور، ما كلفه الحصول على بطاقة صفراء.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي: "كنت على وشك خلع قميصي عندما سجل صلاح الهدف، اعتقد أنه (محمد صلاح) حصل على ثلاث بطاقات صفراء منذ انتقاله إلى ليفربول، والثلاثة بسبب خلع قميصه في احتفاله بالأهداف، وهذا رائع".

ودخل محمد صلاح بهدفه في كريستال بالاس، قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ ليفربول برصيد 130 هدفًا، ويتساوى مع سام رايبولد، هداف الريدز في الفترة من 1900 إلى 1907.

كما أصبح صلاح ثاني لاعب إفريقي يسجل أكثر من 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلف الإيفواري ديديه دروغبا برصيد 104 أهداف.

ويشير الاحتفال المبالغ فيه من قبل صلاح إلى الضغوطات التي يتعرض لها اللاعب في الوقت الحالي بسبب المفاوضات الشاقة بينه وبين إدارة نادي ليفربول حول تجديد عقده براتب اسبوعي غير مسبوف في ليفربول.

وبحسب صحف إنجليزية فأن النجم المصري محمد صلاح اقترب من كتابة تاريخ جديد للاعبين العرب وقارة إفريقيا، بعدما أكدت وسائل إعلام بريطانية أن ليفربول سيقدم عرضاً تاريخياً لتجديد عقد صلاح مقابل حصول قائد منتخب مصر على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً.



ووفقاً لصحيفة "ذا صن" يسعى ليفربول إلى قطع الطريق حول الشائعات التي أشارت إلى محمد صلاح لن يجدد عقده مع "الريدز" وأن اللاعب المصري سيرحل الصيف المقبل إلى الدوري الإسباني أو إلى باريس سان جيرمان، مشيرة إلى أن صلاح سيصبح أغلى لاعب في تاريخ ليفربول.

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