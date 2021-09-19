الامارات | النصر السعودي يقيل المدرب البرازيلي مينيزيس

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يقيل المدرب البرازيلي مينيزيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النصر الانفصال عن المدرب البرازيلي مانو مينيزيس اليوم الأحد وقبل مرور يوم واحد على الخسارة 3-1 أمام الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

وكتب النصر في حسابه على تويتر في رسالة مقتضبة أن إدارة النادي قررت "إنهاء التعاقد" مع مينيزيس.

ولدى النصر ست نقاط من أول أربع مباريات ويحتل المركز الثامن بفارق ست نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض أربع مباريات.

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