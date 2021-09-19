بدء دورة تأهيلية بمأرب في مجال السباحة والألعاب المائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمحافظة مأرب، اليوم، دورة تأهيلية لمدربين وحكام في السباحة والالعاب المائية، والتي نظمها فرع اتحاد السباحة بالمحافظة.



وتهدف الدورة على مدى اربعة ايام، اكساب (30) متدرباً من 12 نادياً في المحافظة، معارف ومهارات احترافية حول مجال التدريب والتحكيم في السباحة والالعاب المائية.

وفي افتتاح الدورة، حث مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان، المتدربين علی الإستفادة القصوی من مفردات ومقررات الدورة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم التدريبية والتحكيمية في هذه الالعاب..مشيداً بدعم ورعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ محافظة مأرب للأنشطة الشبابية والبطولات الرياضية التي تقام في المحافظة والتي تعزز قدرات الشباب وتنمي ابداعاتهم وانجازاتهم.