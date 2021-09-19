جائزة سان مارينو: فوز ثان توالياً لبانيايا المطارد الوحيد لوكوارتارارو على اللقب

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ميسانو ادرياتيكو (إيطاليا): أحرز دراج دوكاتي الإيطالي فرانشيسكو بانيايا فوزه الثاني توالياً في فئة "موتو جي بي" هذا العام باحتلاله للمركز الأوّل على أرضه في جائزة سان مارينو على حلبة ميسانو المضيفة للجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية الأحد.

وتقدم بانيايا وصيف ترتيب الدراجين على متصدر العام بفارق كبير مع 48 نقطة الدراج الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها)، فيما حلّ إيطالي آخر هو إينيا باستيانيني (دوكاتي أفينتيا) ثالثاً في أوّل صعود له إلى منصة التتويج في الفئة الملكة.

وأتبع بانيايا الاوّل المطلق في مسيرته في الفئة الكبرى "موتو جي بي" الاسبوع الماضي على حلبة أراغون، بآخر توالياً ليفرض نفسه في سن الـ 24 عاماً المنافس الاساسي لكوارتارارو اللاهث خلف لقبه العالمي الأوّل في سن الـ 22 عاماً.

وانطلق بانيايا من المركز الأوّل بعدما سجل أسرع توقيت خلال التجارب الرسمية، لكنه واجه تهديد كوارتارارو المنطلق من المركز الثالث، في اللفات الأخيرة.

و قاوم دراج دوكاتي محاولات الفرنسي ليحافظ على فارق ضئيل بلغ عند اشهار العلم المرقط بلغ 0.364 ثانية، حارماً دراج ياماها من فوز سادس له هذا العام.

وقال بانيايا مع نهاية السباق "كان الامر صعباً جدًا عندما شاهدت عودة فابيو في اللفات العشر الاخيرة، ولكن بذلت قصارى جهدي"، مضيفاً "عانيت للفوز بسباقي الاوّل في مسيرتي، والآن أفوز بالثاني.. أنا سعيد جدًا".

منافسٌ قوي

وعلى الرغم من ان الفارق ما زال كبيراً بينه وبين منافسه في ترتيب الدراجين، إلاّ أنّ كوارتارارو وجد في شخص بانيايا منافساً من العيار الثقيل والوحيد القادر على مقارعته على اللقب قبل 4 جولات من النهاية، كون حامل اللقب الاسباني جوان مير (سوزوكي) الذي حلّ سادسا في سان مارينو يتأخر بفارق 67 نقطة، فيما يبتعد الفرنسي الآخر يوهان زاركو (دوكاتي براماك) صاحب المركمز الثاني عشر في سباق اليوم، بفارق 93 نقطة.

وشرح كوارتارارو ما حصل معه قائلاً "كانت الامور صعبة جدًا، وخسرت الكثير من الوقت في البداية. بذلت قصارى جهدي وأردت أن أفوز".

وتابع "ولكن "بيكو" كان أقوى، ويتوجب عليّ تهنئته. في مطلق الاحوال قمنا بعلمنا وما زلنا نتقدم بفارق 48 نقطة، لذا لتحافظ على هدوئنا".

وأنهى الاسباني مارك ماركيس (هوندا) والأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) السباق في المركزين الرابع والخامس توالياً.

وحلّ "البرفسور" الإيطالي فالنتينو روسي على أرضه وأمام عدد معين من الجماهير بلغ 23 ألفاً بسبب تداعيات فيروس كورونا، في المركز الـ 17، علماً أن أسطورة الدراجات كان قد أعلن في وقت سابق اعتزاله في نهاية العام الحالي في سن الـ 42 عاماً.

ترتيب الخمسة الأوائل في سباق موتو جي بي:

1 الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 41:48.305 دقيقة

2 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 0.364 ثانية

3 الإيطالي إينيا باستيانيني بفارق 4.789 ث.

4 الإسباني مارك ماركيس (هوندا) بفارق 10.245 ث.

5 الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 10.469 ث.

ترتيب بطولة العالم في موتو جي بي:

1 الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 234 نقطة

2 الإيطالي فرانشيسكو بانيايا (دوكاتي) 186

3 الإسباني جوان مير (سوزوكي) 167

4 الفرنسي يوان زاركو (دوكاتي) 141

5 الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 140