شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحي كلمة السر في ضم "أوسة" للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الوعكة الصحية التي يعاني منها محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري بعد إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه صمم على قيادة المفاوضات مع نادي دجلة بنفسه لضم محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق في إطار خطة الفريق لتدعيمات زعيم الثغر.

وكشف مصدر في نادي الاتحاد السكندري، عن أن مصيلحى كان في حالة تواصل يومي مع ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة لتقريب وجهات النظر المادية بخصوص ضم محمد عبد المنصف لزعيم الثغر.

وأكد المصدر، أن مصيلحي انطلق في مفاوضاته من قناعات الجهاز الفني للاتحاد بقيادة حسام حسن بقدرات عبد المنصف ليكون الحارس ألأساسي للفريق في الموسم المقبل، بجانب حارسى الفريق الشباب عمرو خليل وصبحي سليمان وكذلك الحارس الوافد من الإنتاج الحربي احمد يحيى.

ونجح نادى الاتحاد السكندري في ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة لمدة موسمين وجارى توقيع العقود حاليا، ومن المقر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

الصفقة جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين الاتحاد السكندرى ودجلة، رغم اتفاق الحارس مع مسئولى الاتحاد والجهاز الفني على كافة تفاصيل التعاقد، حيث عرض الاتحاد السكندرى مبلغا على دجلة لضم عبد المنصف، لكن دجلة تمسك بزيادة مليون جنيه عن المبلغ المعروض لإتمام الصفقة، لكن تمسك مصيلحى رئيس الاتحاد بالحارس أدى لإتمام الصفقة.

وتوصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي بعقد يمتد لمدة موسمين، وعلم ”الخليج 365” أن جلسة جمعت عبد المنصف بمسئولى الاتحاد السكندري خلال الساعات الماضية اتفقا فيها على بعض البنود ومنها مدة العقد.