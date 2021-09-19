شكرا لقرائتكم خبر عن هل طلب البنك الأهلى استعارة حمدى النقاز من الزمالك؟.. رئيس النادى يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، عدم وجود مفاوضات حاليا مع الزمالك للتعاقد مع التونسي حمدى النقاز على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال أشرف نصار فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه لم يتحدث مع مسئولى الزمالك نهائياً للتفاوض حول التعاقد مع التونسي حمدى النقاز.

وأشار رئيس نادى البنك الأهلى إلى أنه يوجد اجتماعات بين الجهاز الفنى بقيادة خالد جلال ولجنة الكرة لمعرفة ما يحتاجه الفريق خلال الانتقالات الحالية قبل غلق باب القيد.

وعاد حمدى النقاز لاعب المنتخب التونسى إلى نادى الزمالك، بعد فترة قصيرة ساءت خلالها علاقة اللاعب بعشاق القلعة البيضاء لرحيله المفاجئ عن النادى، وهو ما يضع على عاتقه مسؤولية استعادة حلقة الثقة المفقودة بينه وبين الجماهير خلال الفترة القادمة، والتى لن تحققها سوى التتويج بالبطولات.