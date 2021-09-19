شكرا لقرائتكم خبر عن 9 محترفين فى كتيبة الفراعنة بفرمان من كيروش.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل المنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش، معسكرا مغلقا يوم 28 سبتمبر الجارى بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا باستاد برج العرب يوم 30 من نفس الشهر، استعداداً لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم بالجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

واستقر الجهاز الفني للفراعنة على استدعاء وضم 9 لاعبين من المحترفين بالخارج للانضمام إلى المنتخب خلال المعسكر استعدادا لمباراتى ليبيا.

وتضم قائمة المحترفين التي تم استدعاؤها كل من محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازى ( الاتحاد السعودى )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركى )، محمد الننى ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراى التركي)، سامى مرسى ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاى سبور التركي)، كريم حافظ ( ينى مالتيا التركي).