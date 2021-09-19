شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الأهلى يضم عمر عزب لاعب سلة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلى، إتمام التعاقد مع عمر عزب للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، لمدة 4 مواسم قادما من سموحة.

وأوضح عبد القادر أن اللاعب وقع على العقود، وتم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقيده في قائمة الفريق، وذلك في إطار تدعيم صفوف رجال سلة الأهلي بأفضل العناصر للمنافسة بقوة وتحقيق الانتصارات في كافة المسابقات.

وأضاف مدير عام النشاط الرياضي، أن عمر عزب لاعب مميز ويمثل إضافة حقيقية لفريق رجال سلة الأهلي والذي تم تدعيمه هذا الموسم بالعديد من الصفقات القوية أبرزها الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل فاكوادي للمشاركة مع الفريق في البطولة العربية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام القادمة.