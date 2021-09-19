مسئولو مصر المقاصة يستقرون على تغيير إسم النادي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس الإدارة الجديد لنادي مصر المقاصة، استقر على تغيير اسم النادي إلى نادي "هويدي"، وهو الاسم الذي كان يحمله النادي قبل بيعه لشركة المقاصة للأوراق المالية.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن مجلس إدارة نادي المقاصة الجديد يتكون من اللواء عمرو هويدي رئيساً، وأحمد عبد الرحمن هويدي نائباً للرئيس، وعضوية كل من محمد سعيد حسن خالد وأمنية أحمد هويدي وعمرو عبد القوي شبلاي وعماد عبد الله عبد الحميد ومحيي محمد معوض.

من ناحية أخرى، كشف بكري سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة عن القيمة المالية لانتقال حسين الشحات من العين الاماراتي للنادي الأهلي.

وأكد بكري، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، أن حسين الشحات انضم الأهلي مقابل 185 مليون جنيه، مشدداً على أن مصر المقاصة كانت له نسبة من العقد .

وأضاف بكري أن مسئولي نادي المقاصة من مشجعي الزمالك ولكن التعامل مع الأهلي في الصفقات أفضل على مستوى دقه مواعيد الدفعات المالية، متابعا أن الفريق يستعد للموسم الجديد ويرغب في تقديم أداء جيد.