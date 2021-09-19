شكرا لقرائتكم خبر عن الطيب والجويني والصباحي وشيكا وميدو فى قائمة الطلائع لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى نادى طلائع الجيش إجراءات قيد الخماسى الجدد "كريم الطيب والتونسى محمد على الجوينى ومحمد الصباحى وعبد الرحمن شيكا وميدو جابر" فى القائمة الثانية لفريق الكرة استعداداً لمواجهة الأهلى بعد غد الثلاثاء فى مباراة السوبر المصرى الذى سيقام فى السابعة مساءً باستاد برج العرب بالإسكندرية .

وكان نادى طلائع الجيش قد أرسل القائمة الأولى للفريق لاتحاد الكرة وتضمنت 21 لاعباً هم: محمد بسام ومحمد شعبان ومحمد ناصف وحسين السيد مارسيلو وعلى مهاب وخالد سطوحى وحسن مجدى وأحمد هانى وأحمد عبد الرحمن سيد ومهند لاشين وعمرو السيسى وفرانك ستيفن وأحمد سمير وعلى أحمد وأحمد سالم ومصطفى محمود ومحمود عاطف ومحمد سمير ومحمد شحاته وخالد عوض وفارس حاتم .

على الجانب الآخر، يواصل الفريق تدريباته اليومية الجادة خلال معسكرة المغلق المقام حالياً بمدينة برج العرب بالإسكندرية بمشاركه جميع اللاعبين قدامى وجدد، ويقود التدريبات عبد الحميد بسيونى المدير الفنى والجهاز المعاون ياسر على وسيد السويركى ود سيد عبد القادر ويسرى عرفان ومحمد مختار وتحت إشراف العميد أحمد فؤاد مهدى مدير الكرة.

وتشهد التدريبات منافسة قوية من جميع اللاعبين من أجل الدخول ضمن القائمة المرشحة لخوض مباراة السوبر أمام الأهلى بعد غد الثلاثاء، لدرجة أن الجهاز الفنى سيكون فى حيرة عند اختبار القائمة من شدة حماس اللاعبين.