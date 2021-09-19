شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق لـ عمرو جمال بعد تعاقده مع فاركو: "بدايات جديدة.. تحديات جديدة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق عمرو جمال، مهاجم طلائع الجيش والأهلى السابق، على تعاقده الجديد لمدة ثلاثة مواسم مع نادي فاركو، وذلك في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى، ونشر الغزال مجموعة صور له مرتديا تي شيرت الفريق، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبا بتعليق: "اختاروني ويؤمنون بى.. وأنا اخترتهم وأؤمن بهم أيضًا.. بدايات جديدة.. تحديات جديدة".



عمرو جمال

ويعد عمرو جمال الصفقة رقم 14 داخل نادي فاركو استعدادًا للمنافسة بالدوري المصري الممتاز، بعد التعاقد مع النجم الجزائري رزقي حمرون قادمًا من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادمًا من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك.

يأتى هذا فيما ويعكف مسئولو فاركو على إبرام عدد من الصفقات لتدعيم صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة منهم لاعبين محليين وآخرين أجانب.



عمرو جمال بقميص فاركو



عمرو جمال

يشار إلى أن عمرو جمال، كشف - فى وقت سابق من شهر أغسطس الماضى - أنه أبرم اتفاقا مع مسئولى الأهلى للانتقال إلى أحد الأندية التى لا تتعارض مع النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية، قائلا: "إننى أرغب أن أكون دائما على ذمة الأهلى".

وأضاف عمرو جمال - آنذاك - خلال تصريحات تليفزيونية: "لا علاقة لنا بمنافسة الأهلى والزمالك على بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم، والمدير الفنى لفريق طلائع الجيش عبد الحميد بسيونى أخبرنا أن نلعب المباراة من أجل إظهار إمكانياتنا الكبيرة للجميع".



عمرو جمال