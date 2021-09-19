شكرا لقرائتكم خبر عن مدير النشاط بالأهلى: انضمام فاكوادى لفريق السلة بفرمان من أوجستى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلى، إن الأمريكي مايكل فاكوادي وقع على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال، وذلك خلال فترة المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

وأوضح، أن فاكوادي وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية، وسيشارك في التدريبات الجماعية بصورة مباشرة لتدعيم صفوف فريق «رجال سلة الأهلي» خلال البطولة فقط.

وأشار عبد القادر فى تصريحات صحفية، إلى أن التعاقد مع فاكوادي يأتي في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة التي تمثل إضافة حقيقية للمنافسة على اللقب، خاصة بعد أن طلب الإسباني اوجستي بوش المدير الفني لـ"رجال سلة الأهلي" انضمام فاكوادي خلال منافسات البطولة.

وشدد عبد القادر، على أن هناك حرصا كبيرا على تلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تقديم أفضل أداء والمنافسة على كافة البطولات.

يذكر أن عمر عزب لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة قد أنهى إجراءات انتقاله إلى "رجال سلة الأهلي"، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان في وقت سابق.