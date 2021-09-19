شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف قصة نجاح مصرية فى عالم التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل ميار شريف بطلة مصر فى التنس، تحقيق الانجازات وكتابة التاريخ للتنس المصرى، بعدما احتلت فتاة مصر الذهبية المركز 74 عالميًا في إنجاز تاريخى للتنس النسائي المصري لتقفز 22 مركز فى التصنيف العالمى للاعبات التنس، وذلك بعد التتويج ببطولة كارلسروه المفتوحة بألمانيا - أحد البطولات العالمية المعترف بها من اتحاد التنس العالمى بعد فوزها عـلـى الإيطالية مـارتـيـنـا تـريـڤـيـسـان 2-0 فـي المباراة النهائية للبطولة أمس الأحد.

ميار شريف تتجه نحو هدافها فى خطى ثابتة حيث صرحت قبل المشاركة فى أولمبياد طوكيو وبعد وصولها إلى المركز 120 على مستوى العالم، أنها تستهدف الوصول إلى أفضل 100 لاعبة وبالفعل فى شهر أغسطس الماضى وصلت إلى المركز 94 ، وفى شهر سبتمبر الحالى وصلت إلى المركز 74، وحالياً تستهدف الوصول إلى أن تكون من أفضل 50 لاعبة على مستوى العالم.

ونجحت ميار شريف، بطلة مصر في التنس إلى نهائى بطولة ألمانيا الدولية للتنس (WTA 125) بعد الفوز على اللاعبة الرومانية جاكلين كريستيان في مباراة تم استكمالها اليوم، بنتيجة 2/1 لتقترب من الدخول ضمن أفضل 80 لاعبة في التصنيف العالمى، في انجاز تاريخي للتنس المصري، وتأهلت ميار شريف، بطلة مصر في التنس، لقبل نهائي بطولة ألمانيا wta125، بعد فوزها الكاسح على لاعبة سلوفاكيا سامركوفا ريبكا بمجموعتين نظيفتين.



ميار شريف

ولأول مرة فى تاريخ التنس المصرى تصل لاعبة لنهائى مباراة سيدات فى بطولة من بطولات رابطة محترفات التنس، لتصبح ميار شريف ضمن أفضل 100 لاعبة فى العالم، لتحقق إنجازًا تاريخيًّا للرياضة المصرية فى عالم التنس.

وكانت ميار شريف قد حصدت المركز الثانى فى بطولة إسبانيا الدولية للتنس، بعد الخسارة أمام الهولندية ارنثا روس، المصنفة الأولى فى البطولة 0-2 بالمباراة النهائية. وقالت ميار شريف، في تصريحات تليفزيونية : "لقد كانت المنافسة صعبة للغاية في بطولة كارلسروه للتنس بألمانيا حتى أخر يوم حيث لعبت مباراة نصف النهائي على يومين بسبب تأجيلها لضعف الإضاءة في الملعب، ذلك خضت مباراة نصف النهائي والنهائي ثم نهائي زوجي السيدات في يوم واحد". وأضافت: "الحمد لله أنا سعيدة بتحقيق اللقب في النهاية بعد هذا المجهود الكبير وذلك أثر على الترتيب العالمي، لكن ليس فقط أني أصبحت داخل قائمة أفضل 100 لاعبة في العالم في الشهر الجاري لكن أيضا أنا اقتربت من دخول قائمة أفضل 50 لاعبة في العالم وهو هدفي القادم". وتابعت: "لقب كارسلروه لم يكن سهلا فلقد تغلبت على 3 أو 4 لاعبات في البطولة وهو ضمن أفضل 100 لاعبة في العالم ثم تغلبت في النهائي على الإيطالية مارتينا تريفيزان وهي التي وصلت لربع نهائي بطولة رولان جاروس وحققت نتائج كبيرة". وأوضحت: "شاركت أيضا مؤخرا في بطولة أمريكا المفتوحة وللأسف خسرت في آخر مباريات الدور التمهيدي من اللاعبة التي توجت باللقب في النهاية، لذلك أعتقد أن مستواي تطور وأن الآن أصل لمراحل جيدة في التنس". وتابعت: "أعتقد أن التنس المصري ليس ببعيد الآن من تحقيق إنجازات عالمية كبيرة، وأرى أننا نمتلك خبرات كبيرة ونصل لمراحل كبيرة في التنس، واللاعب المصري يمتلك القدرة أن يصبح من أفضل لاعبي أوروبا". وأتمت: "البطولة كانت مرهقة للغاية لكن أنا أمتلك فريق عمل قوي ومميز قادر على تجهيزي لكل البطولات وبذل مجهود كبير لمواجة أفضل اللاعبات في العالم وأتمنى استكمال الإنجازات في المستقبل فأنا طموحي وأهدافي بلا حدود".

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًّا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك فى المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار. وفازت ميار شريف بثمانية ألقاب فردية وستة ألقاب زوجى فى مختلف البطولات الدولية التى شاركت بها.

وحققت ميار إنجازًا تاريخيًا غير مسبوق بعدما أصبحت أول مصرية تتأهل إلى بطولتى جراند سلام، بعدما كانت أول مصرية تشارك في المنافسات الرئيسية لبطولة رولان جاروس الأخيرة، لتحجز لنفسها الآن مكانًا وسط الكبار.

وشاركت ميار شريف مؤخرًا في منافسات التنس بأولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة مصرية في التاريخ تشارك في منافسات التنس بالأولمبياد، لكنها لم توفق في الدور الأول.

ميار شريف مواليد عام 1996، بدأت ممارسة التنس وهى فى الخامسة من عمرها، ودخلت قائمة أفضل 50 لاعبة فى العالم فى سن الـ 16، وتأهلت ميار شريف إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعد فوزها بذهبية دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في المغرب 2019.