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شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، محمد صلاح يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعدادا لليبيا، إصابة حمزة المثلوثى بكدمة فى مران الزمالك، واتحاد الكرة يعتمد خماسى رابطة الأندية بالتزكية.
بالتزكية.. اتحاد الكرة يعتمد خماسى رابطة الأندية
اعتمد اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية على أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، على أن يتم انتخاب الرئيس والنائب في اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجارى.
إصابة حمزة المثلوثى بكدمة فى مران الزمالك
تعرض التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بكدمة فى أنكل القدم خلال التقسيمة التى خاضها الفريق فى نهاية تدريب اليوم الأحد .
محمد صلاح يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعدادا لليبيا
أعلن الجهاز الغنى للمنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائى منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.
الإسماعيلى يخطر فوافى وصلاح ريكو بعدم إتمام التعاقد بسبب طلعت يوسف
أخطرت اللجنة الفنية بالنادى الإسماعيلى، برئاسة على أبو جريشة، الثنائى باولن فوافى لاعب مصر المقاصة السابق وصلاح ريكو لاعب إنبى بصعوبة إتمام التعاقد بعد رفض طلعت يوسف المدير الفنى للفريق التعاقد معهما. وكانت اللجنة الفنية قد أنهت كل تفاصيل التعاقد مع اللاعبين بناءً على رغبة إيهاب جلال المدير الفنى السابق للدراويش والذى رحل لتدريب بيراميدز ، ومع قدوم طلعت يوسف استطلعت اللجنة رأيه فرفض إتمام الصفقتين مؤكداً أن مستوى اللاعبين مشابه للمتواجدين بالفريق ولن يشكلا إضافة جديدة وبالتالى تم التراجع عن الصفقتين.
الأهلي يرفض "هوجة" تعديل العقود رغم الإغراءات الخارجية
رفض مسئولو النادي الأهلي تعديل عقود الفريق الجماعية بالفريق بدعوى أن أكثر من نجم بالفريق تلقى عروضاً وإغراءات كثيرة الفترة الماضية ويأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات وأليو ديانج وبدر بانون وأفشة ومحمد شريف ، وأكد مسئولو الأهلي أن العروض الخارجية لا يمكن أن تكون سبباً في إجبار النادي على تعديل عقود اللاعبين حتى لو رفض هؤلاء اللاعبين عروض من أندية خارجية الفترة الماضية يأتي في مقدمتهم ، حسين الشحات والمالي آليو ديانج وبدر بانون وشريف وأفشة.
أعلن فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، فشل إتمام الصفقة التاريخية التى كشف عنها فى وقت سابق، وكتب عامر عبر حسابه الشخصى على فيس بوك، "رفضنا إتمام الاتفاق مع لاعب الدوري الإسباني ( الصفقة التاريخية)، بالرغم من عدم تحمل نادى سموحة أى أعباء مالية سواء إعارته أو قيمة عقده الذى وافق على أن يكون موسما واحدا".