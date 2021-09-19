7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم السبت 19 سبتمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة وأبرزها، محمد صلاح يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعدادا لليبيا، إصابة حمزة المثلوثى بكدمة فى مران الزمالك، واتحاد الكرة يعتمد خماسى رابطة الأندية بالتزكية.

بالتزكية.. اتحاد الكرة يعتمد خماسى رابطة الأندية

اعتمد اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية على أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، على أن يتم انتخاب الرئيس والنائب في اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجارى.

إصابة حمزة المثلوثى بكدمة فى مران الزمالك

تعرض التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للإصابة بكدمة فى أنكل القدم خلال التقسيمة التى خاضها الفريق فى نهاية تدريب اليوم الأحد .

محمد صلاح يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعدادا لليبيا