شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يتجه لمعسكر الإسكندرية بدون مدرب مساعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت حافلة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، متجهة إلى الإسكندرية من أجل إقامة معسكر إعداد مغلق حتى يوم 27 من الشهر الجارى، فى إطار الاستعداد للموسم الجديد واستئناف منافسات كأس مصر، دون أن يتم حسم موقف عودة أسامة نبيه المدرب العام للجهاز المعاون.

وتوجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى إلى معسكر الإسكندرية، دون وجود مدرب عام أو مدرب فى جهازه المعاون، بعدما تقدم أسامة نبيه وأحمد عبد المقصود بالاستقالة من منصبهم.

ومن المنتظر أن ينضم أسامة نبيه للجهاز المعاون لكارتيرون فى معسكر الإسكندرية، حال التوصل لاتفاق مع إدارة نادى الزمالك، حيث من المقرر أن يعقد المدرب جلسة مع الإدارة برئاسة حسين لبيب وفاروق جعفر، المستشار الفنى للقلعة البيضاء، من التوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف وأقناع أسامة نبيه بالعودة لمنصبه.

وطلب كارتيرون من الجهاز الإدارى العمل على تنسيق بعض المواجهات الودية خلال معسكر الإعداد من أجل تأهيل اللاعبين من الناحية البدنية والفنية قبل بداية المواجهات الرسمية.

واصطحب المدير الفني جميع اللاعبين المقيدين بقائمة الفريق للمعسكر، بالإضافة إلى مجموعة الناشئين الذين تم تصعيدهم لصفوف الفريق في الفترة الماضية.