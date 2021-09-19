شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختتم معسكر الإسكندرية الثلاثاء استعدادًا لمواجهة سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة إيهاب جلال معسكر الإعداد المغلق المقام حاليًا فى الإسكندرية الثلاثاء المقبل، على أن يعود الفريق إلى القاهرة ويبدأ التحضير للسفر إلى السويس لخوض مباراة سموحة المحدد لها 24 سبتمبر الجاري في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

وخاض بيراميدز مباراة ودية مساء السبت أمام فريق سبورتنج، على الملعب الفرعى لبرج العرب، وانتهت المباراة بفوز الفريق السماوى بنتيجة 3 / 2.

ولعب الفريقان المباراة لمدة 120 دقيقة، على شوطين كل شوط 60 دقيقة وبتشكيل مختلف تماما، لرغبة المدير الفني إيهاب جلال في تجربة جميع اللاعبين وتجهيزهم للمرحلة المقبلة المهمة.

سجل ثلاثية بيراميدز في اللقاء، رمضان صبحي في الشوط الأول، ودودو الجباس وفخر الدين بن يوسف في الشوط الثاني.

خاض بيراميدز الشوط الأول بتشكيل ضم: حراسة المرمى: شريف إكرامي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد حمدي، خط الوسط: إبراهيم عادل - رمضان صبحي - إسلام عيسى - نبيل دونجا - عبد الله السعيد، خط الهجوم: محمود وادي.

وفي الشوط الثاني دفع إيهاب جلال بتشكيل ضم: حراسة المرمى: مهدي سليمان، خط الدفاع: أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - أحمد توفيق - عمر جابر، خط الوسط: إبراهيم حسن - فخر الدين بن يوسف - ناصر منسي - عبد الله مجدي، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

وشارك محمود صابر، لاعب الوسط، بعد تعافيه مؤخرا من فيروس كورونا في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني بديلا للتونسي فخر الدين بن يوسف.