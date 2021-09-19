شكرا لقرائتكم خبر عن "السلة" يخاطب وزارة الرياضة لحسم استضافة مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاطب مسئولو اتحاد كرة السلة، برئاسة مجدى أبو فريخة، نظراءهم بوزارة الشباب والرياضة لإخطارهم بسعى الاتحاد لاستضافة منافسات بطولة كأس العالم لأندية السلة، والمقرر إقامتها فبراير المقبل.

وتم التواصل بين الوزارة واتحاد السلة بصورة شفوية، حتى يتثنى للاتحاد البدء في الإجراءات رسميا من مخاطبات للاتحاد الدولى وغيرها ويتم حسم الأمر بشكل نهائي.

وطلب اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظيره الدولى استضافة منافسات بطولة كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها خلال شهر فبراير من عام 2022، بعدما تلقى الاتحاد خطابًا من الاتحاد الدولي يفيد باختيار نادي الزمالك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه تقرر مشاركة نادي الزمالك بطل أفريقيا والمتوج باللقب الإفريقي BAL ممثلًا عن قارة إفريقيا في بطولة يشارك فيها 4 أندية في النسخة الأولى من المسابقة.