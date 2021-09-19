شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات لتجهيز "سيسة" الأهلى للمشاركة فى قمة محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق محروس، المدير الفنى لفريق كرة اليد بالنادى الأهلى، عن محاولات الجهاز الطبى للفريق والمنتخب للحاق أحمد هشام "سيسة" لاعب الفريق الأحمر بمباراة القمة المحدد لها الخميس المقبل فى الجولة الثالثة بدورى المحترفين.

وقال محروس فى تصريح لـ ”الخليج 365”، إن احتمالية مشاركة سيسة فى اللقاء بنسبة 50 %، متمنيا لحاقه باللقاء.

ويسعى الأهلى لمصالحة الجماهير بعد خسارة لقب السوبر الأفريقى فى القمة الأخيرة أمام الزمالك بنتيجة 28 / 27 فى المباراة التى شهدت إصابة سيسة.

فى سياق آخر، أكد أيمن صلاح، عضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة اليد، فى تصريحات سابقة، عن اقتصار حضور لقاء الأهلى والزمالك المحدد له الخميس المقبل بالجولة الثالثة بالدورى على أعضاء مجلس إدارة الإتحاد و مجلسى الناديين فقط.

واستقر اتحاد اليد على إقامة اللقاء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية فى ظل قرار لعب مباريات القمة على أرض محايدة.

وكان جدول المنافسة حدد صالة الأهلى لاستضافة اللقاء، إلا أن اللجنة الفنية قررت إقامة جميع لقاءات القطبين على صالة محايدة. ومن المقرر أن يقام اللقاء فى تمام الرابعة عصرا.