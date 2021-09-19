شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد المنصف ينضم للاتحاد السكندرى لمدة موسمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى الاتحاد السكندري في ضم محمد عبد المنصف حارس مرمى وادى دجلة لمدة موسمين وجارى توقيع العقود حاليا، ومن المقر الإعلان عن الصفقة خلال ساعات.

الصفقة جاءت بعد سلسلة من المفاوضات بين الاتحاد السكندرى ودجلة، رغم اتفاق الحارس مع مسئولى الاتحاد والجهاز الفني على كافة تفاصيل التعاقد، حيث عرض الاتحاد السكندرى مبلغا على دجلة لضم عبد المنصف، لكن دجلة تمسك بزيادة مليون جنيه عن المبلغ المعروض لإتمام الصفقة، لكن تمسك مصيلحى رئيس الاتحاد بالحارس أدى لإتمام الصفقة.

وتوصل الاتحاد السكندري لاتفاق مع محمد عبد المنصف حارس مرمى الفريق الدجلاوي بعقد يمتد لمدة موسمين، وعلم ”الخليج 365” أن جلسة جمعت عبد المنصف بمسئولى الاتحاد السكندري خلال الساعات الماضية اتفقا فيها على بعض البنود ومنها مدة العقد.

ونجح الاتحاد السكندري فى ضم صفقات قوية هى المدافع محمد عبد السلام على سبيل الإعارة من الزمالك بنية البيع النهائي، وأحمد يحيي حارس مرمى الإنتاج الحربي في صفقة بيع نهائي، ولاعب الوسط سعيدو سيمبوري من صفوف المصري البورسعيدي، ونادر رمضان من صفوف الإسماعيلي، ومصطفى رمضان "عفروتو" لاعب فريق الحمام الناشط في دوري القسم الثاني، والمهاجم الغاني مورو ساليفو في صفقة بيع نهائي، ومحمد مجدى، مدافع نادى البنك الأهلي السابق، والمهاجم الغانى بنجامين بواتنج، قادمًا من نادى إلمينا شاركس الغاني، والمهاجم الدولي الأنجولي كريستوفاو باسينسيا مابولولو قادماً من نادى أول أغسطس الأنجولي، وأحمد عادل "ميسي" لاعب المقاصة السابق.