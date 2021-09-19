كل ما تريد معرفته عن انتخابات رابطة الأندية؟

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القاهرة - سامية سيد - اعتمد اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس فى اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجارى.

ما هو تشكيل رابطة الأندية؟

يضم التشكيل كلا من أحمد دياب، عماد متعب مرشح الأهلى، عامر حسن، خالد رفعت مرشح الزمالك، شريف صالح.

من يمثل اتحاد الكرة فى الرابطة؟

تم اختيار اللواء صفى الدين محمود بسيونى، واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذى للرابطة بحسب ما تقضى بها اللائحة، على أن تتم دعوة الأعضاء السبعة للاجتماع لتشكيل هيئة مكتب الرابطة.

ما هو دور الرابطة؟

أكد شريف صالح، عضو مجلس إدارة النادى المصرى السابق وعضو رابطة الأندية المحترفة فى تشكيلها الجديد، أن الرابطة ستناقش وتبحث موقف بطولة السوبر المحلي، ومدى أحقية اتحاد الكرة أو الرابطة فى ذلك قائلا، "سنبحث موقف بطولة السوبر المحلى وهل هو من حق الاتحاد أو الرابطة".

متى يعقد أول اجتماع للرابطة؟

أكد أحمد دياب، عضو رابطة الأندية، أن قرارات مجلس الرابطة فى أول اجتماع يوم 22 سبتمبر الجارى، ستضمن استقلاليتها عن اتحاد الكرة، وتناقش شكل الدوري الجديد فى أول اجتماع لاتخاذ القرار السليم وتم اختيار الخماسى بالتزكية بعد اعتذار محمد فضل ومحمد عبد السلام.

من جانبه.

كيف يتم اختيار رئيس الرابطة؟

أكد عماد متعب، نجم الأهلى السابق، أنه تم اختيار 5 ممثلين للأندية فى الرابطة على أن يكون أول اجتماع للرابطة يوم 22 سبتمبر الجارى لاختيار الرئيس والنائب.