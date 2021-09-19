شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض الاستغناء عن لاعبيه المقيدين بسبب أزمة إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض مسئولو نادى الزمالك التفريط أو الاستغناء عن أى لاعب من اللاعبين المقيدين فى القائمة بالوقت الحالى، تحسبًا لعدم التمكن من حل أزمة منع الفريق من القيد لفترتين، وفقا للعقوبة الموقعة من الاتحاد الدولي على الزمالك بشأن واقعة حسام أشرف مهاجم الزمالك السابق.

ويرغب الزمالك فى الحفاظ على قائمة اللاعبين المقيدين نظرًا لعدم التمكن من قيد أى صفقة جديدة، الأمر الذى سيجعل الجهاز الفنى للفريق بقيادة باتريس كارتيرون مطالباً بالاعتماد على القائمة المسجلة فقط.

كما تدرس إدارة الزمالك إعارة الصفقات الجديدة التى ضمها النادى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، فى حال عدم حل أزمة المنع من القيد، وكشف مصدر أن إدارة النادي فى حال عدم توصلها لحل فى الأزمة فإنه سيتم إعارة عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة وحمدى النقاز الذين انضموا للزمالك فى الصيف الجاري، لحين إنهاء الأزمة.

واستقر مسئولو نادي الزمالك على فتح ملف التجديد للاعبين المتواجدين في الفريق، وتنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل، وذلك عقب الانتهاء من ملف أزمة المنع من القيد من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، واتفق مسئولو الزمالك على تجميع أكبر مبلغ ممكن من أجل فتح ملف التجديد لجميع اللاعبين مرة واحدة والانتهاء منه في فترة زمنية بسيطة مثلما حدث في تجديد كل من الونش وزيزو وسيف الجزيري،ومن المنتظر أن يقوم الزمالك بتجديد تعاقد كل من: محمد أبو جبل وطارق حامد ومحمد أوناجم وعبد الله جمعة ورزاق سيسيه ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقا، حيث تنتهي عقودهم جميعا بنهاية الموسم المقبل.