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رونالدو يواصل عادته أمام وست هام

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل البرتغالي نجم مانشستر يونايتد هوايته في التسجيل بعدما أدرك التعادل لفريقه في مواجهة وست هام يونايتد بالجولة الخامسة من مسابقة الممتاز.

وأحرز رونالدو هدف مانشستر في الدقيقة الـ35 بعدما استغل عرضية برونو فيرنانديز ليسدَّد الكرة مباشرة ويتصدى لها الحارس قبل أن ترتد إليه مجددا ويودعها بسهولة في الشباك.

ومنذ الإعلان عن عودته إلى يونايتد، لعب كريستيانو أربع مباريات مع النادي والمنتخب وسجل في جميع المباريات، حيث أصبح رصيده 6 أهداف حتى الآن بعد زيارة شباك وست هام.

وبات هذا الهدف رقم 789 في مسيرة رونالدو، وسيصبح قريبا أول لاعب يسجل 800 هدف رسمي في تاريخ كرة القدم الاحترافية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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