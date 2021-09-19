رونالدو يواصل عادته أمام وست هام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد هوايته في التسجيل بعدما أدرك التعادل لفريقه في مواجهة وست هام يونايتد بالجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رونالدو هدف مانشستر في الدقيقة الـ35 بعدما استغل عرضية برونو فيرنانديز ليسدَّد الكرة مباشرة ويتصدى لها الحارس قبل أن ترتد إليه مجددا ويودعها بسهولة في الشباك.

ومنذ الإعلان عن عودته إلى يونايتد، لعب كريستيانو أربع مباريات مع النادي والمنتخب وسجل في جميع المباريات، حيث أصبح رصيده 6 أهداف حتى الآن بعد زيارة شباك وست هام.

وبات هذا الهدف رقم 789 في مسيرة رونالدو، وسيصبح قريبا أول لاعب يسجل 800 هدف رسمي في تاريخ كرة القدم الاحترافية.