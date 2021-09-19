"تعاملوا مع الأزمة".. أول تعليق من اتحاد الكرة بشأن منع الزمالك من القيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول في الاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاخطار المتعلق بمنع الزمالك من القيد لمدة فترتين وصلهم بالفعل منذ يونيو الماضي.

وكان حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك قد صرح في وقت سابق بأن الزمالك تم إيقاف قيده بقرار من "فيفا" لمدة فترتين.

وقال المصدر في تصريحاته لمصراوي "بالفعل وصلنا الاخطار من يونيو الماضي وكان يفيد بمنع الزمالك من القيد".

وتابع "الزمالك تعاملوا مع الأزمة، وعلمنا أنهم قاموا بالاتفاق مع الجانب الكاميروني بشأن جدولة المستحقات المتعلقة بغرامة حسام أشرف".

وشدد "بالفعل الزمالك قام بتسديد جزء من تلك المستحقات".

واختتم "فيما يتعلق بمستحقات اتحاد الكرة، لقد قمنا بالتواصل مع مسؤولي الزمالك من أجل عقد جلسة لحل تلك الأزمة والاتفاق على جدولة المستحقات".

وكان مصدر قد سبق وصرح لمصراوي أن الزمالك يعاني من أزمة تتعلق بقيد القائمة الأولى لوجود مستحقات تتخطى الـ50 مليون جنيه يجب سدادها لاتحاد الكرة.