الأهلي لمصراوي: إصابة متولى غير مقلقة ويعود خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

صرح محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية في الأهلي، أن إصابة محمود متولي مدافع الفريق غير مقلقة على الإطلاق، وسوف يعود إلى التدريبات بعد أسبوعين.

وقال شوقي في تصريحاته لمصراوي اليوم الأحد: "إصابة محمود متولي غير مقلقة ويعود للتدريبات بعد أسبوعين من الآن".

وتابع: "متولي اشتكي من التهابات في الركبة منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية مؤخرا لكن الأمر لا يدعو للقلق وهناك تحسن في حالته واللاعب يؤدي جلسات علاج طبيعي فقط حتي يتعافي تماما من هذه الإصابة".

وكان من المقرر أن يشارك محمود متولي أمام بتورجت في المباراة الودية التي ضمن فترة الإعداد لكن تم استبعاده لشعوره ببعض الآلام.