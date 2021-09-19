سموحة يعلن ضم أمير عادل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

أعلن نادي سموحة السكندري، ضم المصري الأصل ألكسندر ياكبسون (أمير عادل) إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر سموحة صورة للاعب الدولي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، كتب عليها: "مصري الأصل.. أوروبي الأداء، أهلا بك في سموحة".

أمير عادل أو "الكسندر ياكوبسون" هو رونالدينيو الصغير، كما تلقبه الصحف الدنماركية، بسبب التشابه الكبير بينه وبين اللاعب البرازيلي.

ولد أمير عادل في 18 مارس لعام 1994، وبدأ مسيرته مع الملاعب العالمية عام 2011 في فريق الشباب بنادي أيندهوفن الهولندي، ليلعب معه في دوري الشباب ومسابقة الرديف بهولندا، ثم انتقل للعب بين صفوف فريق الشباب بنادي هيلسنبورج السويدي عام 2014، ومنه إلى فريق الشباب في فالكينبرج في العام التالي.

سبق لأمير عادل المشاركة مع المنتخب المصري للشباب في كأس الأمم الأفريقية 2015 بالجزائر، كما تواجد ضمن قائمة الفراعنة تحت قيادة هيكتور كوبر.