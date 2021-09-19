بالفيديو.. القائم يحرم كوكا من أول أهدافه بالدوري التركي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد عمر:

تصدى القائم الأيمن لحارس مرمى فريق جيرسونسبور، لهدف محقق للدولي المصري أحمد حسن "كوكا" لاعب قونيا سبور خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الدوري التركي.

والتقى الفريقين على ملعب غيرسون أتاتورك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري التركي.

وشارك كوكا في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي، وسنحت له فرصة محققة في الدقيقة 66 عندما سدد الكرة بقوة لترتطم بالقائم الأيمن.

وانتقل كوكا إلى صفوف قونيا سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، معارًا من أوليمبياكوس اليوناني.

جدير بالذكر أن تلك المباراة هي الثانية لكوكا بقميص قونيا سبور، حيث كان ظهوره الأول ضد ألتاي سبور بالجولة الرابعة وساهم في صناعة هدف ضمن ثلاثية فاز بها فريقه مقابل هدف وحيد.

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