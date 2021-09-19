بسيوني وسويلم مندوبان عن اتحاد الكرة في الرابطة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.

وجاء الأعضاء الذين تم تزكيتهم كالآتي: "عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب وعماد متعب".

فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من: اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة، على أن تتم دعوة الأعضاء السبعة للاجتماع لتشكيل هيئة مكتب الرابطة.