البث المباشر | مشاهدة مباراة اليوم بين الهلال وفاسيل كيتيما في دوري ابطال افريقيا رابط يلا شوت

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر رابط يلا شوت لمشاهدة مباراة الهلال وفاسيل كيتيما في إياب الدور التمهيدي الأول ببطولة دوري ابطال افريقيا، ضمن مباريات اليوم الاحد 19 سبتمبر 2021.

يستضيف الهلال السوداني نظيره الاثيوبي فريق فاسيل كيتيما في إياب الدور التمهيدي المؤهل لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك على ملعب الهلال (الجوهرة الزرقاء) بمدينة أم درمان.

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال وفاسيل كيتيما في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية، 15:00 بتوقيت جرينتش.

وينقل بث مباشر مباراة الهلال وفاسيل كيتيما في الدور التمهيدي ببطولة دوري ابطال افريقيا على الهواء مباشرة عبر قناة الملاعب الرياضيه السودانية.

كانت مباراة الذهاب على ملعب باهير دار ستاديوم في ضيافة بطل إثيوبيا، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وهو ما يمنح أفضلية للهلال اليوم، سجل هدفي الأزرق كلا من محمد عبد الرحمن يوسف وياسر مزمل، بينما سجل هدفي فاسيل بركات ديستا وأوكيكي أفولابي.