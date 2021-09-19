تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام ليون.. شكوك حول مبابي

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام ليون ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي والمقرر إقامتها على ملعب حديقة الأمراء بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

ويدخل رجال ماوريسيو بوكيتينو مباراة اليوم أمام ليون بعد الهزة التي أحدثتها مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي في أولى جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا، حيث فشل زملاء ليونيل ميسى في العودة بالنقاط الثلاث رغم فارق الامكانيات المتاحة للفريقين.

ولم تشهد المواجهة المريرة يوم الأربعاء ضد بروج خسارة باريس سان جيرمان لنقطتين فقط، ولكن تم إجبار كيليان مبابي على الخروج من المباراة بسبب إصابة في الكاحل، ما ترك العديد من الشكوك حول مشاركته في مباراة اليوم أمام ليون.

وعلى الرغم من عدم معرفة المدة التي سيقضيها كيليان مبابى خارج الملاعب، فقد لا يصل في الوقت المحدد لمباراة اليوم الأحد في قمة الجولة 6 من الليج 1.

وسينضم مبابي في حال تأكد غيابه عن المباراة إلى ماركو فيراتي وسيرجيو راموس، الذين سيبقون خارج المباراة لعدم الجاهزية التامة.

قد يختار بوكيتينو بديل مبابي بين الارجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه أنخيل دي ماريا، وهو قرار قد يؤثر على موقف ليونيل ميسي في الملعب.

تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراة اليوم أمام ليون في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما / كيلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، عبدو ديالو

خط الوسط: أندر هيريرا، دانيلو بيريرا، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم : ليونيل ميسي، ماورو إيكاردي / أنخيل دي ماريا، نيمار جونيور