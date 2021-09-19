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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام ليون.. شكوك حول مبابي

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مصطفى العلوي 0 تبليغ

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تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام ليون.. شكوك حول مبابي

تشكيلة نادي باريس سان جيرمان ضد نادي ليون في الدوري الفرنسي - صور Reu

تعرف على تشكيلة باريس سان جيرمان المتوقعة في مباراة اليوم أمام ليون ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي والمقرر إقامتها على ملعب حديقة الأمراء بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت .

ويدخل رجال ماوريسيو بوكيتينو مباراة اليوم أمام ليون بعد الهزة التي أحدثتها مباراة الفريق أمام كلوب بروج البلجيكي في أولى جولات مجموعات ، حيث فشل زملاء ليونيل ميسى في العودة بالنقاط الثلاث رغم فارق الامكانيات المتاحة للفريقين.

ولم تشهد المواجهة المريرة يوم الأربعاء ضد بروج خسارة باريس سان جيرمان لنقطتين فقط، ولكن تم إجبار كيليان مبابي على الخروج من المباراة بسبب إصابة في الكاحل، ما ترك العديد من الشكوك حول مشاركته في مباراة اليوم أمام ليون.

وعلى الرغم من عدم معرفة المدة التي سيقضيها كيليان مبابى خارج الملاعب، فقد لا يصل في الوقت المحدد لمباراة اليوم الأحد في قمة الجولة 6 من الليج 1.

وسينضم مبابي في حال تأكد غيابه عن المباراة إلى ماركو فيراتي وسيرجيو راموس، الذين سيبقون خارج المباراة لعدم الجاهزية التامة.

قد يختار بوكيتينو بديل مبابي بين الارجنتيني ماورو إيكاردي ومواطنه أنخيل دي ماريا، وهو قرار قد يؤثر على موقف ليونيل في الملعب.

تشكيلة باريس سان جيرمان في مباراة اليوم أمام ليون في الدوري الفرنسي

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما / كيلور نافاس.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، عبدو ديالو

خط الوسط: أندر هيريرا، دانيلو بيريرا، جورجينيو فينالدوم

خط الهجوم : ليونيل ميسي، ماورو إيكاردي / أنخيل دي ماريا، جونيور

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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