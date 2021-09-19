عاجل | تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام وست هام

تعرف على تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد في الجولة 5 من الدوري الإنجليزي والمقرر إقامتها على ملعب لندن الأولمبي بداية من الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية.

دخل سولشاير مباراة اليوم أمام وست هام بخطة 4 2 3 1، وذلك بعد تواجد الاسكتلندي سكوت ماكتومناي الذي كانت مشاركته محط شكوك قبل المباراة.

وسيتواجد في حارس المرمى في مباراة اليوم الدولي الاسباني دافيد دي خيا، وأمامه الثنائي رفائيل فاران و هاري ماجواير، فيما سيبدأ أرون وان بيساكا على يمين الدفاع، ولوك شو كظهير الايسر.

وفي خط وسط الميدان، سيعتمد مدرب مانشستر يونايتد على ثنائي محور الوسط سكوت ماكتومناي بجانب البرازيلي فريد، وأمامهم البرتغالي برونو فيرنانديز كصانع ألعاب.

ودفع المدير الفني النرويجي بالفرنسي بول بوجبا كجناح أيسر في مباراة اليوم أمام وست هام بدلًا من الانجليزي جادون سانشو، فيما استقر على المتألق ماسون جرينوود على الجناح الأيمن، والمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كرأس حربة.

تشكيلة مانشستر يونايتد الأساسية في مباراة اليوم أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: ارون وان بيساكا – رافائيل فاران – هاري ماجواير – لوك شو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي – فريد – بول بوجبا – برونو فيرنانديز – ماسون جرينوود

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو