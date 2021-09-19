التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا.. عودة هازارد وغياب جاريث بيل

تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ريال مدريد وفالنسيا ضمن مباريات الجولة 5 من الدوري الاسباني والمقرر إقامتها على ملعب ميستايا بداية من الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

يدخل كارلو أنشيلوتي مباراة العنيد فالنسيا بمعنويات عالية، بعد العودة من فوز مهم على إنتر ميلانو الإيطالي على ملعب جوزيبي مياتزا في أولى جولات مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع استمرار المدير الفني الايطالي على نفس الخط الخلفي رغم المشاكل الدفاعية التي ظهرت على الفريق في الليجا الإسبانية و دوري أبطال أوروبا.

ويبدأ البلجيكي تيبو كورتوا في حراسة المرمى، على أن يشارك الثنائي دافيد ألابا و ادير ميلتاو في محور الدفاع، على أن يتواجد داني كارفخال على اليمين و الشاب جوتيريز على اليسار لمنح قسط من الراحة للاعب ناتشو فيرنانديز.

وفي وسط الميدان، من المرجح الزج بالثلاثي كاسيميرو، فيدي فالفيردي و لوكا مودريتش نظراً لأهمية المباراة أمام فالنسيا المتألق هذا الموسم مع المدرب بوردالاس، كما يمكن إراحة البرازيلي والدفع بالشاب ادواردو كامافينجا الذي بدأ بشكل مثالي مع الفريق.

وفي خط الهجوم، لا شك في مشاركة أفضل ثنائي بالفريق والدوري الاسباني حتى الآن كريم بنزيمة وفينسيوس جونيور منذ البداية، ليبقى مركز الجناح الأيمن بين الغائب عن مباراة إنتر ايدين هازارد و لوكاس فاسكيز.

بالنسبة لغيابات ريال مدريد في مباراة اليوم أمام فالنسيا، فيستمر غياب كل من توني كروس و فيرلاند ميندي الغائبين عن الفريق الملكي منذ الصيف، بجانب جاريث بيل و الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو.

التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين ريال مدريد و فالنسيا في قمة الجولة 5 من الدوري الاسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال – ادير ميلتاو – دافيد ألابا – ميجيل جوتيريز

خط الوسط: كاسيميرو – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينسيوس جونيور – ايدين هازارد / لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة