تعرف على التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان في قمة الجولة الرابعة من الدوري الايطالي، والمقرر إقامتها على ملعب أليانز ستاديوم بداية من الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

سيقود باولو ديبالا وألفارو موراتا هجوم يوفنتوس ضد ميلان، بينما يتطلع ستيفانو بيولي إلى فاعلية الثنائي أنتي ريبيتش ورافائيل لياو لتعويض غياب زلاتان إبراهيموفيتش و أوليفييه جيرو.

وأكد ماسيميليانو أليجري أن المباراة أكثر أهمية لميلان من يوفنتوس، على الرغم من أن البيانكونيري جمع نقطة واحدة فقط من مبارياته الثلاث السابقة في الدوري الإيطالي، وتحقيق ميلان لثلاث انتصارات من ثلاث مباريات.

وسيبدأ ليوناردو بونوتشي أو ماتيس دي ليخت في قلب الدفاع مع جورجيو كيليني من جانب يوفنتوس، حيث استراح قائد البيانكونيري أمام مالمو في دوري أبطال أوروبا والمتوقع أنه سيشارك في التشكيلة الأساسية الليلة.

من جانبه، يواجه ستيفانو بيولي أزمة إصابة مع وجود زلاتان إبراهيموفيتش وأوليفييه جيرو وتيموي باكايوكو ورادي كرونيتش ودافيدي كالابريا على قائمة الإصابات.

كما أن حارس المرمى “مايك مينيان” ليس لائقًا تمامًا بسبب مشكلة في يده، لكن من المتوقع أن يبدأ في ملعب أليانز الليلة، نظراً لغياب البديل المناسب في مباراة القمة.

التشكيل المتوقع في مباراة اليوم بين يوفنتوس وميلان في قمة الجولة 4 من الدوري الايطالي

يوفنتوس: تشيزني. دانيلو، دي ليخت، كيليني، أليكس ساندرو؛ كوادرادو، بنتانكور، لوكاتيللي، رابيوت؛ ديبالا، موراتا.

ميلان: مينيان؛ توموري، كايير، رومانيولي، ثيو هيرنانديز؛ كيسي، تونالي؛ سيلميكرز، إبراهيم دياز، رفائيل لياو، أنتي ريبيتش.