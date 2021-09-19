الامارات | المصائب تتوالى.. الزمالك ممنوع من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا

شكرا لقرائتكم خبر عن المصائب تتوالى.. الزمالك ممنوع من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات الزمالك، مرشحا للاستبعاد من دوري أبطال إفريقيا في النسخة المقبلة، بسبب تراكم الديون عليه وصدور أحكام من الاتحاد الدولي لكرة القدم، في حق لاعبين أجانب ومدربين سبق لهم العمل داخل القلعة البيضاء.



وقالت مصادر قريبة الصلة من نادي الزمالك لـ "الامارات اليوم"، إن النظام الجديد للبطولة الإفريقية يقضي باستبعاد أي فريق من المشاركة في دوري أبطال إفريقيا يصدر في حقه أحكاما نهائية من أي جهات رياضية دولية أو قارية ولم يتم سداد المستحقات المترتبة عليه قبل انطلاق النسخة الجديدة من البطولة القارية.

ويعاني الزمالك من أزمات متلاحقة مع لاعبين ومدربين أجانب حصلوا على أحكام من "فيفا" قُدرت بنحو 17 مليون دولار تم تسوية جزءً كبيرا منها.

وحُرم الزمالك من القيد المحلي لقيامه بالتوقيع مع لاعب من قطاع الناشئين سبق وأن وقع عقداً مع أحد الأندية في البرتغال.

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