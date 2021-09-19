الامارات | "خياشيم السمك" في جسد محمد صلاح تثير الجدل.. وهذا تعريفها العلمي!

شكرا لقرائتكم خبر عن "خياشيم السمك" في جسد محمد صلاح تثير الجدل.. وهذا تعريفها العلمي! والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعضلات النجم المصري محمد صلاح والتي كشف عنها أخيراً خلال احتفاله بالتسجيل في مرمى كريستال بالاس خلال المباراة التي انتصر فيها ليفربول بثلاثية نظيفة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأكد عشاق النجم المصري بأن صلاح أصبح يمتاز بقوة بدنية عالية وجسد ممتلئ بالعضلات الأمر الذي يخفض من احتمالية تعرضه للإصابات خلال التحاماته مع المدافعين.

وتناقل مشجعون صوراً لمحمد صلاح عبر حساباتهم في "تويتر" أثناء خلع "الفرعون" قميصه في لقاء كريستال بالاس، وذهب بعضهم إلى تشبيه عضلاته البارزة عند القفص الصدري بأنها "خياشيم سمك" كما علق المشجع "حامد بن سالم"، وآخرون قالوا إن "أجنحة الطيور" بحسب تشبيه حساب أطلق على نفسه اسم "موجز اخبار".

وشدد المشجعون على أن عضلات صلاح كانت ملفتة وغريبة في الوقت نفسه، مما دفع البعض للتشكيك بها، مما دفع مجموعة من المشجعين الضالعين في بناء الأجسام لتوضيح الأمر من الناحية العلمية، قائلين: "إنها العضلة المسننة الأمامية وتربط عظام الكتف بالأضلاع الثمانية العلوية.

من جهتها، سلطت قناة روسيا اليوم على عضلة صلاح وشرحتها من الناحية العلمية: "تعرف العضلة بين الرياضيين باسم (عضلة الملاكم)، لأنها مسؤولة عن مد الكتف للأمام حول القفص الصدري عندما يوجه شخص لكمة لآخر، ولكي تصل العضلة إلى هذه الدرجة من الوضوح كما في حالة صلاح تحتاج إلى تمارين شاقة للكتف والصدر والبطن، والتي تشمل رفع الأثقال فوق الرأس مع رفع الذراعين".

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