الامارات | نجم ليفربول يحذر من أزمة صلاح وماني وفيرمينو

شكرا لقرائتكم خبر عن نجم ليفربول يحذر من أزمة صلاح وماني وفيرمينو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر نجم ليفربول السابق مايكل أوين الجهاز الفني لـ "الريدز" بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، من أزمة تتهدد الفريق في المستقبل القريب، سببها الثلاثي الهجومي، المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي وروبرتو فيرمينو.

وقال أوين في تصريحات لصحيفة "ديل ميل" البريطانية: "إن الشراكة بين الثلاثي صلاح وماني وفيرمينو، انهت تقريباً نظراً لوصولهم سن الـ 29 عاماً"، مشيراً إلى أن مدرب الفريق يورغن كلوب مطالباً في معالجة هذا الأمر في المستقبل القريب، واستبدال الثلاثي الهجومي والتعاقد مع لاعبين جدد في وقت واحد.

وأوضح: "اعتقد أن مصدر القلق الأكبر في ليفربول، هو أن غالبية لاعبيه سيصبحون كبار السن في الوقت ذاته، فالثلاثي الهجومي على سبيل المثال، فيرمينو وصلاح وماني جميعهم في أواخر العشرين".

وأضاف: "خلال السنوات الثلاثة أو الأربعة المقبلة، سيتقدم ثلاثي خط الهجوم بالعمر، وسيتعين على إدارة النادي استبدال اثنين منهم، واعتقد أن هذا هو الخطر المحيط بالفريق".

ويسعى ليفربول في الآونة الأخيرة إلى تجديد التعاقد مع الثنائي محمد صلاح وساديو ماني في إطار سياسة التجديد لنجوم الفريق، بعد أن تم التجديد فعلياً لكل من فيرجيل فان دايك، والحارس أليسون بيكر، وفابينيو وترينت ألكسندر أرنولد.



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