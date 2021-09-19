4 لاعبين جدد في قائمة المحترفين بمنتخب مصر استعداداً لمباراتيّ ليبيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية لأسماء اللاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائيّ منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

وضمت قائمة المحترفين المصريين المبدئية كل من: محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي ( الاتحاد السعودي )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركي )، محمد النني ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراي التركي)، سامي مرسي ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

يشار إلى أن الحكومة البريطانية أعلنت في وقت سابق أن مصر التي تقبع حالياً على القائمة الحمراء لدخول إنجلترا، سيتم رفعها من القائمة اعتبارًا من الساعة 4 صباحًا يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري.

وبهذا القرار يكون الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال متاحين لاختيارات المدير الفني الجديد للمنتخب كارلوس كيروش للتواجد في قائمة الفريق في مواجهة ليبيا.

ويستعد المنتخب الوطني بقيادة كيروش لمواجهتين من العيار الثقيل أمام نظيره منتخب ليبيا ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم "قطر 2022" يوم 6 أكتوبر المقبل في مصر، ويوم 10 من الشهر ذاته في ليبيا.

ويتصدر المنتخب الليبي حاليًّا المجموعة السادسة في التصفيات برصيد 6 نقاط متفوقًا بفارق نقطتين عن منتخب مصر صاحب المركز الثاني بـ4 نقاط.