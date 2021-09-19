شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى: اقتربنا من حسم آخر صفقتين أحدهما أجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادى البنك الأهلى، عن اقتراب ناديه من حسم آخر صفقتين في الميركاتو الجارى، وقال نصار في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، من المحتمل أن نضم صفقة أو صفقتين واحتمال أن يكون أحدهما أجنبى على الأكثر الفترة المقبلة وأحمد على مستمر معنا.

أضاف نصار، الدوري لو بدأ 25 أكتوبر سنتوقف بعد ذلك بسبب تصفيات كأس العالم، وكأس الأمم والمشاركة فى دورى الأبطال والكونفدرالية، ونأمل ألا نتعرض للضغط مثل الموسم الماضى وألا نلعب كل 3 أيام.

وحصل لاعبو فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي علي لقاح فيروس كورونا، فى إطار الإعداد للموسم الجديد، وتولي أحمد عز رئيس الجهاز الطبي الإشراف على عملية تحصين الفريق والتي تمت داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وقرر خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي منح لاعبي الفريق راحة سلبية تحسباً لظهور أي أعراض نتيجة تلقي اللقاح ويعود الفريق مساء اليوم الأحد لاستئناف تدريباته علي استاد الشرطة الرياضي بالعباسية استعدادا لانطلاق الموسم الجديد والمقرر له في الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.