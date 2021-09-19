شكرا لقرائتكم خبر عن بسيونى وسويلم مندوبان عن الاتحاد فى رابطة الأندية.. وتزكية الأعضاء الخمسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفر اجتماع ممثلى الأندية المشاركة فى القسم الأول للدورى العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذى لرابطة الأندية، بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح. والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم: عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم ترشيح كل من: اللواء صفى الدين محمود بسيونى، واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذى للرابطة حسب ما تقضى بها اللائحة، على أن تتم دعوة الأعضاء السبعة للاجتماع لتشكيل هيئة مكتب الرابطة.

ودعا الاتحاد المصرى لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدورى الممتاز فى خطاب رسمي، لترشيح ممثل عن كل منها فى موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر، لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الجارى.

وحدد الاتحاد المصرى لكرة القدم فى خطابه وفقا للائحة النظام الأساسى للاتحاد المتضمنة تكوين رابطة لأندية القسم الأول ألا يكون ممثل النادى عضوًا بمجلس إدارته أو موظفًا به.