شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا فى الإسماعيلى ينتظرون فرمان طلعت يوسف فى ودية حطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض طلعت يوسف، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، فكرة وجود عدد كبير من اللاعبين فى التدريبات اليومية لمنحه فرصة أكبر للتركيز مع اللاعبين الذين سيعتمد عليهم بداية من الموسم الجديد، كما طلب طلعت يوسف تقييم كل اللاعبين مواليد 1999 و2000، واختار يوسف 14 لاعبا للمشاركة فى ودية شباب الدراويش مواليد 2001 اليوم مع فريق حطين السعودى لتقييمهم، حيث سيحضر طلعت يوسف برفقة جهازه المعاون واللجنة الفنية لاتخاذ القرار النهائى بشأنهم.

وبناءً على قرار طلعت يوسف عقب ودية حطين سوف يتحدد مصير هؤلاء اللاعبين سواء بالاستمرار أو الرحيل عن النادى الإسماعيلى، وجاءت أسماء الـ 14 لاعباً كالتالى: "محمد سليمان ومحمد الضرف ومحمود عبد الله ومحمد عبد السميع وحازم مرسى وعمر هنيدى ومحمد نصر ومصطفى فارس ومدحت فقوسة وعمر الساعى ومحمد إيهاب وعبد الله السعيد وإبراهيم حسن ومروان شوقى".