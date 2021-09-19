شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة المحترفين المبدئية لمعسكر المنتخب استعدادا لليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الغنى للمنتخب الوطنى، بقيادة كارلوس كيروش، القائمة المبدئية للاعبين المحترفين بالخارج الذين سيتم استدعاء عدد منهم للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادًا للقائى منتخب ليبيا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا لكأس العالم.

القائمة المبدئية تضم كلاً من:

محمد صلاح ( ليفربول الانجليزي)، أحمد حجازى ( الاتحاد السعودى )، أحمد حسن - كوكا- ( كونيا سبور التركى )، محمد الننى ( أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد ( جالاطا سراى التركي)، سامى مرسى ( ايبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاى سبور التركي)، كريم حافظ ( ينى مالتيا التركي).

ويدخل المنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش معسكرا مغلقا يوم 28 سبتمبر الجارى بالإسكندرية لخوض المباراة الودية أمام ليبيريا باستاد برج العرب يوم 30 من نفس الشهر، استعدادا لمباراتى ليبيا فى تصفيات كأس العالم.

وخاطبت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة الجهات المعنية مطالبة بالسماح بالحضور الجماهيرى فى مباراة المنتخب الوطنى مع نظيره الليبى ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.

وأكد الاتحاد فى طلبه أهمية الحضور الجماهيرى فى مباريات المنتخب الوطنى خلال مسيرته فى تصفيات كأس العالم لما فى ذلك من عوامل تحفيزية للاعبين وتصب فى مصلحة الفريق وتساعد فى تحقيق حلم الجماهير المصرية.

من ناحية أخرى، أنهى منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش اتفاقه على خوض مباراة ودية أمام ليبيريا يوم 30 سبتمبر باستاد برج العرب، استعدادا لخوض مباراتى ليبيا يومى 9 و12 أكتوبر المقبل فى تصفيات كأس العالم.

وحدد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش يوم 26 سبتمبر الحالى موعدا لإعلان أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى المعسكر المقبل للفريق استعدادًا لمباراتى المنتخب الليبى فى الجولتين الثالثة والرابعة ضمن المجموعة الأفريقية السادسة لتصفيات كأس العالم.