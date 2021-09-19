شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. عيد ميلاد أحمد سمير يحول الزمالك لقاعة احتفالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية، ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

بطل قصة اليوم هو أحمد سمير الظهير الأيمن لفريق الزمالك والمنتخب الوطنى السابق، مؤكدا أنه ارتبط بعلاقة قوية مع عمال غرفة الملابس فى الزمالك، وكان يحرص دائما على تناول الوجبات معهم سواء فى غرفة الملابس فى النادى أو فى منزله.

وقال أحمد سمير أنه فوجئ عقب أحد التدريبات وكان يوم عيد ميلاده بأن غرفة الملابس في الزمالك تحولت إلى قاعة احتفال بعيد ميلاده، حيث امتلئت الغرفة بالبالونات وألعاب الاحتفالات وأحضروا له تورتة كبيرة، وفوجئ بأن من قام بهذا المجهود الضخم والتكلفة الكبيرة في وقت قياسي هم عمال غرف الملابس ليكون أفضل عيد ميلاد في حياتي ومن الذكريات التي لن انساها.