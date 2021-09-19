شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية تستضيف بطولة الجمهورية لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة المسابقات باتحاد تنس الطاولة، برئاسة هشام أبو حشيش، جدول منافسات النشاط المحلى من بطولة جمهورية ودورى ممتاز أ و ب، ومكان إقامة كل بطولة منهما.

وكشف أبو حشيش، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن بطولة الجمهورية تقرر إقامتها في الفترة من 27 سبتمبر الجارى حتى 3 أكتوبر المقبل على مستوى الرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات على أن تقام بالإسماعيلية.

وعلى مستوى الدورى الممتاز، فيقام في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، كما تقام منافسات الدورى الممتاز ب في الأسبوع الثانى من نفس الشهر.

وتربعت مـصـر على عـرش أفريقيا فـى تـنـس الـطـاولـة لـلكبـار 2021 ، بتحقيق ذهبية الفرق رجال ، و ذهبية الفرق سيدات ، وذهبية الفردي رجال عمر عصر ، ذهبية الفردي سيدات ، و ذهبية المختلط ( دينا مشرف و عمر عصر) ، و ذهبية الزوجي سيدات (يسرا حلمي و فرح عبد العزيز) ، بالإضافة إلى فضية الزوجي رجال (أحمد صالح و خالد عصر)