شكرا لقرائتكم خبر عن شريف صالح: لم نفكر فى تغيير نظام الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف صالح، عضو مجلس إدارة النادى المصرى السابق وعضو رابطة الأندية المحترفة فى تشكيلها الجديد، أن الرابطة ستناقش وتبحث موقف بطولة السوبر المحلي، ومدى أحقية اتحاد الكرة أو الرابطة فى ذلك قائلا، "سنبحث موقف بطولة السوبر المحلى وهل هو من حق الاتحاد أو الرابطة".

وأَضاف صالح فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه لم يتم التفكير فى الدوري الاستثنائي أو تغيير نظام البطولة، فالانتخابات لم يمر عليها سوى دقائق قليلة.

واعتمد اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية على أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، على أن يتم انتخاب الرئيس والنائب في اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجارى.

ويضم التشكيل كلل من أحمد دياب، عماد متعب مرشح الأهلى، وعامر حسن، خالد رفعت مرشح الزمالك، وشريف صالح.