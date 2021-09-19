شكرا لقرائتكم خبر عن رغم الانشغال بالسوبر.. موسيمانى يستكشف بطل النيجر قبل الانطلاقة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أنشغال فريق الكرة بالنادي الأهلي وجهازه الفني بقيادة بيتسو موسيماني بمباراة السوبر المحلي بعد 48 ساعة إلا أن المدير الفني للمارد الأحمر طلب من جهازه المعاون تجهيز مباريات لفريق جانديرميه ناسيونال بطل النيجر من أجل دراسته قبل اللعب معه في دوري أبطال أفريقيا.

ويستهل الأهلي رحلة الدفاع عن لقب دوري أبطال أفريقيا بمواجهة جانديرميه ناسيونال في دور الـ32 بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وحقق جانديرميه ناسيونال الفوز على مضيفه فريق لو ماساجير بطل بوروندي، بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة، ضمن مباريات إياب الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي.

وحسم بطل النيجر تأهله لمواجهة الأهلي بمجموع المباراتين 2-1، بعد أن تعادل الفريقان ذهابا بنتيجة 1-1 ، وتقام مباراة الذهاب بين الأهلى وجانديرميه ناسيونال في النيجر أحد أيام 15-16-17 أكتوبر، فيما تقام مباراة الاياب في القاهرة أحد أيام 22- 23- 24 أكتوبر.

ويرغب الأهلي في الاستعداد الجيد لمواجهة بطل النيجر لذا طلب موسيماني من جهازه المعاون تجهيز مباريات للمنافس.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة من مساء بعد غد ، الثلاثاء، في السوبر المصري بإستاد برج العرب.