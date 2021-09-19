شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للسباحة بالزعانف يسافر كولومبيا الأربعاء للمشاركة فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة المنتخب القومي للسباحة بالزعانف للمشاركة فى بطولة العالم بكولومبيا للسفر إلى كولومبيا فجر الأربعاء المقبل للمشاركة فى بطولة العالم للسباحة بالزعانف للمياه المفتوحة المقرر إقامتها خلال الفترة من 23 وحتى 29 سبتمبر الجاري.

وتتكون البعثة برئاسة سامح الشاذلي رئيس الاتحادين المصرى والعربى للغوص والإنقاذ وعضو مجلس "إدارة الاتحاد الدولي للغوص وتشكل البعثة من :- العميد محمود نايل مدرب وأحمد رمضان مدرب.

والسباحين المسافرين للبطولة هم ( مروان العمراوي - زياد سامح - يوسف إبراهيم - محمود وليد - مصطفى هاني - أحمد تامر - أحمد مرسي - سارة عبد الفتاح - سلمى رمضان - جميلة علي - ندا مجدي ). وشارك المنتخب مؤخرا خلال شهري يوليو وأغسطس فى بطولتى العالم للسباحة بالزعانف للناشئين بإيطاليا وللكبار بروسيا وحصد الفريق المصري العديد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وتحطيم العديد من الأرقام القياسية العربية وحقق المنتخب القومي المصري انجازات لم تحقق من قبل فى تاريخ السباحة بالزعانف وأبهر العالم بنتائجه المميزة وتم وضع مصر فى مصاف الدول فى رياضة السباحة بالزعانف.

وعلى صعيد آخر يستعد الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ لإستضافة أهم الأحداث الرياضية على الساحة العالمية وهي الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للغوص والمقرر عقدها بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 27 أكتوبر وحتى 31 من نفس الشهر بمشاركة عدد 133 دولة هم أعضاء الاتحاد الدولي للغوص وسيتم خلالها انتخاب مجلس الادارة للاتحاد الدولي للدورة القادمة ومن المعروف أن سامح الشاذلى يخوض تلك الانتخابات على مقعد العضوية للمرة الرابعة على التوالي لما له من صقل كبير فى الاتحاد الدولى للغوص.

كما ينظم الاتحاد المصري للغوص والانقاذ بعد انتهاء الجمعية العمومية لبطولة كأس العالم للأندية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 3 نوفمبر المقبل وحتى 8 من نفس الشهر بمشاركة العديد من الأندية العالمية والعربية والمصرية .