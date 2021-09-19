شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزكية.. اتحاد الكرة يعتمد خماسى رابطة الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد اتحاد الكرة تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية على أن يتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، على أن يتم انتخاب الرئيس والنائب في اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجارى.

ويضم التشكيل كل من أحمد دياب، عماد متعب مرشح الأهلى، عامر حسن، خالد رفعت مرشح الزمالك، شريف صالح.

ودعا الاتحاد المصري لكرة القدم أندية القسم الأول لمسابقة الدوري الممتاز في خطاب رسمي، لترشيح ممثل عن كل منها في موعد غايته الثلاثاء المقبل 14 سبتمبر، لانتخاب رابطة أندية القسم الأول يوم 19 سبتمبر الحالي.