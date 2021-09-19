شكرا لقرائتكم خبر عن حسين ياسر يطرح قميصه فى مزاد لدعم الزمالك ويتحدى نجوم القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حسين ياسر المحمدى، نجم الزمالك السابق، طرح قميصه مع الفريق الأبيض بمزاد، مؤكداً أن أعلى رقم سيحصل عليه سيقدمه للزمالك لدعم النادى فى أزمته القائمة.

وقال حسين ياسر فى فيديو عبر حسابه على فيس بوك، "الكثير يردد أننى لم أقدم شيئا للزمالك ولكنى تنازلت من قبل عن مبلغ كبير من مستحقاتى المتأخرة لصالح النادى، والآن أعود من جديد وأقدم قميصى وهو أغلى ما أملكه من نادى الزمالك، سأطرحه فى مزاد على الجماهير وأعلى رقم سأقوم بتقديمه للنادى، وأتحدى نجوم الزمالك السابقين للقيام بنفس الأمر لمساعدة النادى.

وكان حسين لبيب قد طالب الجماهير، في تصريحات تليفزيونية، بالتبرع للنادي قائلًا: لو سمحتم ساعدونا لنجدة النادي هذا الشهر لو مليون شخص دفعوا 100 جنيه سنحل مشاكل النادي للشهور المقبلة".

وقال حسين لبيب، إن اللجنة تسلّمت خزينة النادى خالية من الأموال، مؤكدا أنه لم يشتكِ، موضحًا أنه سدد 900 ألف دولار بدلاً من 3 ملايين و200 ألف دولار غرامات على ناديه.

وأضاف رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك: "الجماهير تطالبنا بحل قضايا، والتعاقد مع صفقات جديدة.. طب حد يقولي هنجيب فلوس منين واللجنة الحالية هدفها وجود حلول جذرية للأزمات داخل النادي".

وأوضح لبيب أنه يشعر بوجود إعلام موجه ضد نادى الزمالك، موضحا أنه لا ينظر إلى مصلحته الشخصية، ولا ينوى الترشح لانتخابات النادى، لافتا إلى أن هناك قضايا دولية ضد نادى الزمالك تصل إلى 17 مليون دولار تم التوصل لدفع 2 مليون و300 ألف دولار منها".